BBB 23: Bruna Griphao deixa internautas chocados com barriga de tanquinho

A prova para conseguir a imunidade da semana terminou na manhã desta terça-feira (17), com Fred e Ricardo vencendo o jogo. Logo após a dinâmica, os confinados foram tomar banho para tirar a sujeira que a produção jogava durante o game.

No banheiro da casa, durante o banho, os internautas e telespectadores do Globoplay ficaram chocados com o corpo da atriz Bruna Griphao, que exibiu orgulhosamente a barriga de tanquinho que conquistou durante anos de academia pesada. A famosa garante que nunca fez nenhum procedimento cirúrgico, muito menos tomou algo para ajudar.

Os internautas comentaram bastante sobre o corpo da global. "Meu Deus, que corpo incrível é esse?", questionou uma seguidora. "Vou mostrar pro meu personal o corpo ideal para 2023", brincou outra fã.