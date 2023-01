BBB 23: Bruna Griphao e Larissa são as primeiras líderes

Bruna Griphao e Larissa são as primeiras líderes do BBB 23. A dupla venceu a Prova do Líder, realizada nesta quinta-feira (19), em que os brothers tiveram que se revezar para colocar os atributos na pizza montada no Provódromo.

Na parte final, três duplas finalistas tiveram que pegar balões e fazer o hambúrguer levitar. A grande final foi disputada por Gabriel e Paula, Bruna e Larissa, Key Alves e Gustavo.

Além da Liderança, cada uma da dupla ganha 6 meses de Levíssimo e de produtos Seara.

Tadeu Schmidt também validou o resultado da prova após um rápido VAR. "Está perfeito!", disse ele.

Após serem consagradas como Líderes da semana, a dupla fez a famosa divisão da casa entre VIP e Xepa. Elas só puderam escolher quatro duplas.

No VIP estão: Bruna Griphao e Larissa, Fred e Ricardo, MC Guimê e Tina, Amanda e Antonio 'Cara de Sapato' Jr. e Paula e Gabriel.

Fazem parte da Xepa as duplas Aline Wirley e Bruno, Domitila e Cezar, Fred Nicácio e Marília, Key Alves e Gustavo, Gabriel Santana e Sarah Aline e Cristian e Marvvila.

Paredão

Nesta sexta-feira (20), tem o Poder Curinga que dará voto com peso 2 para a dupla que conquistá-lo. Já no sábado (21), acontece a Prova do Anjo.

A formação do Paredão, no domingo (22), começa com a dupla de Anjos imunizando uma dupla da casa. Depois, a dupla Líder indica outra dupla e a casa vota em dupla em seguida.

Logo depois acontece o Contragolpe da dupla mais votada pela casa. Já a Prova Bate-Volta será com a dupla mais votada pela casa e a dupla do Contragolpe.

A dupla indicada pelos Líderes + Perdedores do Bate-Volta vão para o Paredão.