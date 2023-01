BBB 23: Casa de vidro será inaugurada nesta terça-feira (10)

A nova temporada do Big Brother Brasil vai começar antes do programa iniciar. Isso porque a Casa de Vidro será inaugurada nesta terça-feira (10) no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Os detalhes da dinâmica serão explicados nesta segunda-feira (9) pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o intervalo da novela ‘Travessia’. Ele vai aparecer para contar, em primeira mão, o horário de início da casa e os detalhes da ação. Esta é a primeira vez que a casa de vidro acontece antes da estreia do programa, algo inédito na história do reality.

Até o momento, não há nomes confirmados, apenas especulações sobre os famosos que vão ocupar o grupo do Camarote durante três meses de programa, como Vitão, Paula Fernandes, Wanessa, Lexa, Joelma, Murilo Huff, Lucas Lucco, Roberta Miranda, João Guilherme, Bruna Griphao, Yasmin Brunet, Fabiana Karla, Vitória Strada, Samantha Schmütz, Pedro Novaes, Micael Borges, Sérgio Loroza, Rafael Infante, Ana Hiraki, Cleo Pires, Rômulo Arantes Neto.