BBB 23: Cezar e Larissa vencem Prova do Anjo

Neste sábado, 11, ocorreu a Prova do Anjo no BBB 23. Cezar e Larissa foram os vencedores, realizando o menor tempo do desafio. No entanto, para cumprir o Castigo do Monstro, os dois escolheram Ricardo e Marvvila.



Os participantes sortearam bolinhas para formar duplas. Os brothers e sisters tinham de se dividir para saber quem seria o puxador e quem montaria um quebra-cabeça. A dupla que realizasse o desafio de maneira mais rápida seria a vencedora.



Cezar e Larissa se destacaram e fizeram o menor tempo, se tornando o Anjo da Semana. No Castigo do Monstro, os dois escolheram Marvvila e Ricardo, o Alface, que perdem 300 estalecas. Ele saiu do VIP de MC Guimê e foi direto para a Xepa. Na dinâmica, ao som de um toque, os castigados terão se dirigir ao gramado puxando um saco.



Além da vitória, a dupla também teve de escolher duas pessoas para participar do Almoço do Anjo, chamando Domitila e Fred para o momento especial.