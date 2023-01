BBB 23: confira as duplas escolhidas pelo público

O público votou e definiu as duplas com pipocas e camarotes para participarem juntos do BBB 23. A estreia do programa será nesta segunda-feira (16). Os participantes entram na casa às 11h.

A primeira dupla já formada foi Gabriel e Paula, que participaram da Casa de Vidro. Todas as outras foram escolhidas pelo público. Juntos, eles vão participar das provas.

Confira as duplas:

Amanda e Antônio "Cara de Sapato" Jr.

Bruno e Aline Wirley

Cezar e Domitila

Cristian e Marvvila

Gustavo e Key Alves

Larissa e Bruna Griphao

Marília e Fred Nicácio

Ricardo e Fred

Sarah Aline e Gabriel Santana

Tina e Mc Guimê