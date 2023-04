BBB 23: Confira como vai ocorrer a dinâmica até terça-feira (25)

O BBB 23 vai acabar na próxima terça-feira (25), e o fim do programa já é esperado por vários internautas e fãs dos participantes que estão confinados na casa mais vigiada do Brasil.

Atualmente, há cinco participantes: Ricardo, Larissa, Amanda, Bruna e Aline. Devido à reta final, o BBB está no modo turbo, ou seja, acelerando para que ocorra a final rapidamente.

Na quinta-feira (20), vai ter a eliminação e a prova do finalista, com a possibilidade de eliminação no domingo (23).

A final, que será na próxima terça-feira (25), vai definir quem vai levar o maior prêmio do reality show. Para animar a celebração, os técnicos do The Voice Kids, Carlinhos Brown, IZA e Mumuzinho se apresentarão no programa, além da cantora Lauana Prado.