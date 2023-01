BBB 23: Confira o time completo do reality show

Saiu na manhã desta quinta-feira (12) os primeiros nomes do Big Brother Brasil 23. No intervalo do programa Encontro com Patrícia Poeta, o apresentador Tadeu Schmidt apareceu na Casa de Vidro para anunciar os integrantes que irão para a casa mais vigiada do Brasil na próxima segunda-feira (16).

O libriano Gabriel e a paraense Paula foram os primeiros nomes revelados. A biomédica teve 60, 55% dos votos e o modelo com 64,60% dos votos. Os dois vão entrar na casa junto com o restante dos moradores na próxima segunda. Já Manoel e Giovanna não conseguiram cativar o público que estava observando os dois desde a entrada na Casa de Vidro.

Camarote

Aline Wirley - Ex-Rouge

Já a primeira Camarote é a ex-Rouge Aline Wirley. A cantora de 41 anos é esposa do ator Igor Rickli e mãe de Antônio Rickli. "Eu consegui muita coisa incrível. Sou a base da pirâmide. Me disseram que eu era feia, que o meu lugar era como criada, que eu não podia sonhar... me disseram muitas coisas. Eu insisto e persisto todos os dias", disse a cantora em entrevista ao Gshow.

(Divulgação / BBB 23)

Bruna Griphao - Atriz Globo

A segunda Camarote a ser revelada foi a atriz Bruna Griphao. Aos 23 anos, a famosa, que nasceu no Rio de Janeiro, já é bastante conhecida da Globo por ter feito diversas novelas e por ter ficado conhecida como a filha de 'Cadinho' da novela Avenida Brasil. Além disso, a artista também chama atenção pelo corpo escultural que exibe nas redes sociais. "Acho que não sou nada do que aparento ser nas minhas redes sociais. Aparento ser uma mulher sexy, misteriosa, e não sou nada disso. Eu sou outra pessoa, galera. Sinto muito informar. Sou bem da bagaça. Eu falo: ‘Gente, meu Instagram é uma farsa’. Sou bagaceira.”

(Divulgação / BBB 23)

Fred - Desimpedidos

Jornalista e dono de um dos canais de esporte mais vistos do Brasil. Fred tem 33 anos e é ex-marido de Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa e que já fez parte do BBB 20, primeira edição com famosos. Ele é pai do pequeno Cris e promete agitar o programa. "Lá atrás me inscrevi como pipoca e agora estou me realizando".

(Divulgação / BBB 23)

Domitila Barros - Miss Alemanha

A ativista social Domitila Barros tem 38 anos e já foi Miss Alemanha em 2022. Nascida em uma periferia de Recife, a modelo sempre teve vontade de integrar o casting da Globo e agora faz parte do grupo Camarote do BBB 23: "A minha história é um pouco inusitada. Muitas vezes, quando falo da minha vida, as pessoas pensam que é uma fantasia."

(Divulgação / BBB 23)

Antônio Jr (Cara de Sapato) - Lutador de MMA

Com 32 anos, o lutador acumula amizades com famosos, como João Vicente e Chay Suede, além de Gabriel Medina. Ele já treinou com Junior Cigano e integrou a terceira temporada do The Ultimate Fighter Brasil (TUF), reality que o consagrou campeão e o projetou nacional e internacionalmente.

(Divulgação / BBB 23)

Fred Nicácio - Apresentador Queer Eye Brasil

O médico, fisioterapeuta e apresentador tem 35 anos e tem um programa na Netflix, o Queer Eye Brasil. É casado há três anos com o especialista em odontologia Fábio Gelonese. "Me orgulho de tantas coisas que eu fiz ao longo da minha vida, mas principalmente de ser um homem livre. Eu tatuei aqui no pescoço: liberdade. Que orgulho”.



(Divulgação / BBB 23)

Key Alves - Jogadora de Vôlei e integrante do Onlyfans

A jogadora de vôlei resolveu aumentar a renda entrando para uma das plataformas mais bem pagas de conteúdo adulto do mundo, o Onlyfans. Para ela, não foi um esforço grande se exibir na plataforma. Agora ela pretende pegar o dinheiro do BBB 23 para ajudar a família. A gente que é atleta nunca quer entrar só para participar. Então, na minha cabeça, é um campeonato."



(Divulgação / BBB 23)

Marvvila - cantora de pagode

Com apenas 23 anos, ela se tornou uma das cantoras revelações do pagode nacional e até cantou ao lado de Bruno Cardoso, da banda Sorriso Maroto. Apaixonada e sonhadora, a artista pretende mostrar a verdadeira Kassia Marvvila dentro da casa.



(Divulgação / BBB 23)

MC Guimê - cantor

Casado com a cantora Lexa, o funkeiro MC Guimê tem 30 anos e aceitou participar do programa para mostrar quem é o Guilherme de verdade. "Foi uma das coisas mais loucas que aconteceram comigo, estava com medo, mas sou fã do programa, será uma experiência única", disse.

(Divulgação / BBB 23)

Pipoca

Cézar Black, de 34 anos, é de Salvador e enfermeiro, especialista em neonatologia e emergência, mas mora atualmente em Brasília. Nas redes sociais é possível observar que o integrante da Pipoca é apaixonado por praia, viagens e cuida bastante do corpo. "Vou para o BBB somente para ganhar o prêmio, sem pensar na fama. Eu trabalho demais, porém é a enfermagem que me dá tudo o que eu tenho. Não tenho coragem de largar por largar. Deixaria um dos trabalhos, investiria o dinheiro e viveria de renda”.

(Divulgação / BBB 23)

Gustavo - agroboy

O participante da Pipoca Gustavo é do Mato Grosso, tem 27 anos e trabalha na fazenda da família e é empresário. Cuidadoso com o corpo, o "agroboy" fez uma novena para entrar no BBB e também pedir pela saúde de seu avô. “Será que meu grande amor está dentro da casa? Vamos ter que conhecer quem está lá, ver como vai funcionar. Isso é muito novo para mim.”

(Divulgação / BBB 23)

*Em atualização