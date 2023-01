BBB 23: Confira os primeiros integrantes anunciados para o reality show

Saiu na manhã desta quinta-feira (12) os primeiros nomes do Big Brother Brasil 23. No intervalo do programa Encontro com Patrícia Poeta, o apresentador Tadeu Schmidt apareceu na Casa de Vidro para anunciar os integrantes que irão para a casa mais vigiada do Brasil na próxima segunda-feira (16).

O libriano Gabriel e a paraense Paula foram os primeiros nomes revelados. A biomédica teve 60, 55% dos votos e o modelo com 64,60% dos votos. Os dois vão entrar na casa junto com o restante dos moradores na próxima segunda. Já Manoel e Giovanna não conseguiram cativar o público que estava observando os dois desde a entrada na Casa de Vidro.

Camarote

Já a primeira Camarote é a ex-Rouge Aline Wirley. A cantora de 41 anos é esposa do ator Igor Rickli e mãe de Antônio Rickli. "Eu consegui muita coisa incrível. Sou a base da pirâmide. Me disseram que eu era feia, que o meu lugar era como criada, que eu não podia sonhar... me disseram muitas coisas. Eu insisto e persisto todos os dias", disse a cantora em entrevista ao Gshow.

(Divulgação / BBB 23)

Pipoca

Cézar Black, de 34 anos, é de Salvador e enfermeiro, especialista em neonatologia e emergência, mas mora atualmente em Brasília. Nas redes sociais é possível observar que o integrante da Pipoca é apaixonado por praia, viagens e cuida bastante do corpo. "Vou para o BBB somente para ganhar o prêmio, sem pensar na fama. Eu trabalho demais, porém é a enfermagem que me dá tudo o que eu tenho. Não tenho coragem de largar por largar. Deixaria um dos trabalhos, investiria o dinheiro e viveria de renda”.

(Divulgação / BBB 23)

*Em atualização