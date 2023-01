BBB 23: Conheça a participante do camarote Bruna Griphao

A atris Bruna Griphao, de 23 anos, é mais uma participante do BBB 23. Nascida e criada no Rio de Janeiro, ela se considera uma pessoa intensa e do tipo “ame ou odeie”, sem meio termo. Mas suas “carioquices”, quem diria, também têm origem na parte grega da família:

“A família por parte da minha mãe é grega, todo mundo fala grego lá em casa, menos eu e meus primos. Entendo algumas coisas pela entonação, quando eles estão brigando, xingando. A gente quebra prato, quebra ovo, quebra tudo... Minha família é muito intensa, muito calorosa. Acho que é da cultura mesmo”.

Seu nome artístico é fruto da junção de seus dois sobrenomes, Grigoriadis Orphao, mas hoje ela diz que se arrepende da escolha:

“Acostumei, mas não amo Griphao. Prefiro ou Grigoriadis ou Orphao. Hoje eu deixaria Grigoriadis”.