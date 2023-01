BBB 23: Conheça Aline Wirley, vocalista do Rouge que está no Big Brother Brasil

A cantora Aline Wirley foi a primeira participante anunciada no BBB 23. Vocalista do Rouge, ela tem 41 anos, começou como telefonista de telemensagem, passou por empregada doméstica e entrou na banda aos 18 anos. Casada com Igor Rickli, com quem tem Antônio, de 8 anos, ela se emociona ao falar que deseja inspirar outras mulheres pretas:

“Eu consegui muita coisa incrível. Sou a base da pirâmide. Me disseram que eu era feia, que o meu lugar era como criada, que eu não podia sonhar... me disseram muitas coisas. Eu insisto e persisto todos os dias”.

Aline completa e fala sobre entrar no reality: “E é por isso que eu estou aqui e vou entrar no BBB. Porque eu sei que uma mulher como eu, em um lugar como esse, dá possibilidade de muitas mulheres e meninas se enxergarem. Não é só sobre mim. Somos muitas e a gente só quer ser feliz. Só isso”.