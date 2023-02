BBB 23: Cristian descobre acusação de intolerância religiosa com Fred

O 5° eliminado Big Brother Brasil 23 foi o Cristian, que recebeu 48,32% dos votos. Após sair da casa, ainda nesta terça-feira (21), ele conversou com Vivian Amorim e Patrícia Ramos no Bate-Papo BBB, sobre sua passagem pelo programa.

O empresário comentou sobre o episódio da cama, em que Fred Nicácio estava parado em pé. A apresentadora Vivian falou sobre o que conversaram na casa e o comentário de Tadeu Schmidt sobre diversidade religiosa.

O ex-BBB assistiu às cenas do médico andando devagar no quarto para não acordar os demais e comentou que tinha errado ao acusar o ex-colega de confinamento. Vale lembrar que Cristian foi acusado pelos internautas de ter cometido intolerância religiosa por achar que Nicácio estava realizando alguma "reza" do candomblé no pé da cama de Cristian.

"Não foi nada por maldade. Foi uma coisa que aconteceu e peço desculpas. Quando ele [Fred Nicácio] sair, quero conversar com ele", disse.