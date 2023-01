BBB 23: Domitila é detonada por Gabriel após miss falar sobre relacionamento abusivo

A situação está complicada dentro da casa do BBB 23. Após a formação do paredão, que ocorreu na noite deste domingo (29), Gabriel foi tirar satisfação com Domitila sobre a postura da miss durante a dinâmica.

O jovem comentou que a colega de confinamento não precisava expor Bruna Griphao durante a votação, já que Tadeu Schmidt já tinha alertado o ex-casal sobre o relacionamento abusivo que estava ocorrendo lá dentro.

"Precisava expor essa parada? Expor a Bruna depois de tudo que vocês conversaram hoje, ontem, anteontem? Você acha maneiro da sua parte? Só queria saber se você acha legal", disse Gabriel.

Domitila, por sua vez, prosseguiu alegando que precisava responder o apresentador do BBB 23 e soltou a resposta.

"A pergunta do Tadeu foi: 'por que você quer ficar na casa'. Eu falei que quero que cada um dê palco para os valores que eles querem dar valor. Em nenhum momento falei da Bruna, falei das suas atitudes", comentou.

O modelo falou que era um momento para a moça falar sobre ela, e não sobre relacionamento que tinha dado um problema internamente. "Estou até com ânsia", disparou Gabriel.

A miss, sem pensar, também soltou: "Eu também estou com ânsia de você. Eu passei três dias com ânsia. No momento que você quiser conversar, nós sentaremos e conversaremos. Agora eu não vou ficar mordendo isca de peixe pra depois colocarem minhas palavras de outro jeito".