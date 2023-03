BBB 23: Domitila e Fred vão para o Quarto Branco

No meio da manhã desta quarta-feira (8), a sister Domitila acordou primeiro que todos da casa do BBB 23 e encontrou o botão do lado de fora da residência. Sem saber que estava no Quarto Branco, a confinada assustou todos que estavam dormindo.

Em seguida, um Dummie entrou e entregou um envelope à sister, que pediu para abrir apenas quando todos estivessem reunidos. Com os colegas na sala, ela leu que estava na dinâmica e ainda teria que indicar alguém.

Sem pensar duas vezes, ela chamou Fred Desimpedidos, que está no primeiro reinado do Líder. Os dois estarão fora da Prova do Líder, que vai ocorrer nesta quinta-feira (9).

Fred e Domitila vão participar de um duelo de longa duração dentro de um carro. O primeiro que perder, vai para o Paredão. Já quem ganhar, recebe a imunidade e ganha o carro zero. O prazo é até quinta-feira (9).