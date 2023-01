BBB 23: Eliminados vão enviar informações de fora da casa para confinados

Enquanto o BBB 23 ainda não começou, as informações sobre o reality show estão circulando na mídia. Após a lista dos confinados ter sido revelada nesta quinta-feira (12) durante a programação da Globo, agora notícias sobre as dinâmicas foram divulgadas.

A pessoa que for escolhida pelo público para ser eliminada às terças, vai poder falar o que quiser assim que sair do programa, segundo informações da Globo. O eliminado vai enviar um vídeo para alguém que vai continuar na casa mais vigiada do Brasil.

Quem saiu vai poder dar um conselho, contar alguma fofoca do mundo externo, fazer fake news e até atrapalhar alguém lá dentro com a informação. O vídeo vai ser exposto para todos os participantes do programa na sala da casa.

"Vem cercado de dinâmicas que criamos para esquentar o game, surpreender os jogadores e gerar entretenimento para o público. A primeira semana do jogo vai ser agitada e com novidades que dependem da participação dos fãs. A galera de casa vai ter um papel determinante do início ao fim do BBB 23", disse Rodrigo Dourado, diretor do programa.