BBB 23: enquetes do paredão entre Fred Nicácio e Marília surpreendem

Dr. Fred Nicácio é um dos grandes destaques da primeira semana do BBB 23. Marília, em comparação ao médico, teve uma atuação mais apagada. Mesmo assim, as enquetes prevendo o resultado do paredão apontam disputa acirrada, com leve favoritismo à maquiadora em certos levantamentos.

Na enquete do Uol, por exemplo, dos 60 mil votos, 51,31% apontavam para a saída de Fred, contra 48,69%. A situação se inverte no portal Notícias da TV, com 50,37% para Marília ante 49,63% para Fred.

Importante ressaltar que nenhuma dessas enquetes têm efeito no resultado do paredão, a ser anunciado nesta quinta-feira (26). A votação oficial ainda está aberta e é feita através do Gshow.