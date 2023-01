BBB 23: Entrada dos participantes não será transmitida pelo Globoplay

A entrada dos novos participantes do BBB 23 não será transmitida ao vivo pelo Globoplay, segundo a própria Globo. Isso porque eles só serão apresentados ao público na noite desta segunda-feira (16), depois da novela das 21h.

A medida é a mesma que foi tomada na edição passada e o pay-per-view só será aberto após o programa da noite. O encontro dos novos moradores e as duplas serão exibidas pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Com a entrada barrada, muitos seguidores ficaram decepcionados, principalmente porque queriam ver como ocorreu a primeira interação entre os brothers e sisters após o confinamento no hotel, que fica localizado no Rio de Janeiro, próximo ao Projac.