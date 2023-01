BBB 23: família de Manoel Vicente descobriu apenas quando apareceu na Globo

Saiu nesta terça-feira (10) a lista dos quatro participantes que estão disputando uma vaga para o Big Brother Brasil 23. Na Casa de Vidro, que está instalada em um shopping do Rio de Janeiro, foi confinado o médico psiquiatra Manoel Vicente.

O profissional não revelou para os familiares que estaria integrando a lista para tentar entrar no reality show da Globo. O irmão de Manoel, Evandro Vicente, viajou para o Rio de Janeiro para participar do velório de Roberto Dinamite, ex-jogador do Vasco e acabou descobrindo a situação.

Em conversa com a revista Extra, Evandro comentou que estava no carro e todo mundo começou a ligar desesperadamente para dizer que o irmão estava ao vivo na Globo através do BBB. "Estava no carro, todo mundo me ligando, e eu vim correndo ao shopping", disse.

A mãe do médico também apareceu na Casa de Vidro para torcer pelo filho: "Parabéns, meu filho! A gente te ama!". Ele pediu desculpa para a mãe por não ter contado sobre a entrada na dinâmica.