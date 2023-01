BBB 23: Fãs descobrem dívida altíssima de Giovanna no Serasa

A integrante Giovanna, que faz parte da Casa de Vidro, teve uma dívida pessoal exposta nas redes sociais após internautas vasculharem o nome dela na empresa de análise de crédito Serasa.

A jovem, que já foi acusada de ser racista após tweets antigos virem à tona, desta vez, ela teve a vida revirada pelos seguidores, que descobriram que a ruiva possui uma dívida de R$ 100 mil.

Na rede social, um perfil de fofoca publicou a informação. "O povo já consultou o nome dos participantes no Serasa e Giovanna está com uma dívida de R$ 100 mil. Temos uma caloteira!", escreveu. O perfil do Serasa, em tom de brincadeira, respondeu: "Essa vai me dar dor de cabeça!".