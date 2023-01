BBB 23: festa terá Saulo, É O Tchan e Monobloco nesta sexta-feira

Os participantes do BBB 23 vão ter uma prévia do Carnaval na festa de sexta-feira (20). A noite vai contar com shows do Monobloco, da banda É o Tchan e do cantor Saulo Fernandes e será inspirada nos carnavais das grandes capitais brasileiras.

Os artistas vão fazer apresentações separadas e em conjunto. Para entrar no clima, os participantes vão usar abadás e poderão brincar com um painel de LED que reage à aproximação e ao toque. Já a decoração da área externa da casa estará repleta de confete e serpentina, além de ter itens como chapéu de frevo, fitinha do Bonfim, instrumentos musicais e fitas metaloides completando a cenografia temática. Ao centro do gramado, a pista de dança será colorida.