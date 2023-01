BBB 23: Filho de Bolsonaro revela possível amizade com Gabriel da Casa de Vidro

O BBB 23 nem começou direito e já está acumulando polêmicas com os participantes. Isso porque, assim que Gabriel Tavares foi anunciado como um dos integrantes da Casa de Vidro, os internautas procuraram saber se o modelo era eleitor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas encontraram o filho dele, Renan, nas redes sociais.

Com isso, muitos seguidores ficaram sem entender qual seria a ligação entre Gabriel, modelo e ficante de Anitta, com Renan. O filho do ex-presidente, então, resolveu se manifestar sobre a situação e alegou que o rapaz tinha se "vendido" para a Globo.

"Você me seguia, mas se vendeu! A pergunta é, sofá do Boninho, quanto custou para você? Ou o que custou?", disse em uma publicação. Segundo Renan, Gabriel teria cortado relações pouco antes de entrar na Casa de Vidro.

Entretanto, dentro do confinamento, Gabriel teria dito aos colegas que não tinha amizade com Renan e deu a entender que é eleitor do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Eu não sei porque ele me segue. Ele deve gostar do meu conteúdo. Se eu fosse amigo dele eu o seguiria. Quem não deve não teme. Aliás, se o pai dele souber que ele me segue, não vai gostar. Ele vai ficar p*to. Melhor nem falar aqui", comentou.