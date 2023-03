BBB 23: Fred descobre que Ricardo beijou Sarah e faz 'cara de nojo'

O ex-marido de Bianca Andrade, Fred Desimpedidos, voltou para a casa do BBB 23s após vencer a dinâmica do quarto Branco, que disputava com Domitila. Ao chegar para conversar com os colegas de confinamento, descobriu fofocas dos participantes.

Bruna Griphao aproveitou para conta que Ricardo, o Alface, ex-aliado de Fred, ficou com Sarah durante a festa que aconteceu na última quarta-feira (8). "Posso contar uma coisa aleatória? O Alface pegou a Sarah", disparou a atriz. Sem acreditar, Fred perguntou se foi uma pegação real ou apenas uma troca de beijos e Bruna confirmou que foi uma pegação. "Jesus amado", rebateu Fred.

O comentário do jornalista acabou sendo repercutido nas redes sociais, principalmente porque internautas desconfiaram que poderia ter sido um racismo explícito.

"Uma das piores coisas desses bbb é não considerar racismo um tipo de agressão e simplesmente deixar eles fazerem isso em rede nacional", disparou uma internauta. "Mano Brown deu a letra, Fred é racista. A mimada catarinense é racista. Bruna só serve para humilhar e desdenhar dos pretos da casa. Um nojo!", comentou outro seguidor.