BBB 23: Fred e Ricardo vencem prova de imunidade após 12 horas

Os primeiros vencedores do BBB 23 tem nome: Fred e Ricardo. Os dois ficaram durante 12 horas realizando a prova de imunidade do programa e cada um ganhou R$ 10 mil e 10 anos de Globoplay grátis. Além disso, o pessoal da casa não poderá votar na dupla.

Eles ficaram na disputa até às 11h50 desta terça-feira (17), mesmo com dores e cansaço. Os primeiros a serem eliminados foram Guimê e Tina, que ficaram de fora da Prova do Líder desta quinta-feira (19).

No jogo, as duplas precisavam apertar o botão luminoso quando aparecesse uma atração do Globoplay no telão. A dupla que conseguisse apertar primeiro, ganhava uma rodada de descanso. As outras eram levadas para um cercadinho que tinha vento e chuva de papel e espuma.