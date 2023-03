BBB 23: Fred Nicácio chora após reencontrar ex-confinados

A Casa do Reencontro pode não ter sido uma boa decisão para alguns participantes. Fred Nicácio, na manhã desta quarta-feira (22), teve uma crise de choro no banheiro após se dar conta que estar no mesmo lugar que seus ex-colegas de confinamento que o ofenderam.

Paula, que estava tomando banho, escutou o desabafo de Fred, que chorava desesperadamente. "Parece um pesadelo esse lugar. Eu acordei e não estava acreditando que eu estava aqui dentro com essas pessoas. Essas pessoas fizeram mal para mim num nível muito grande, elas me machucaram demais", comentou.

A biomédica recordou que também havia ali pessoas que falaram mal dela pelas costas enquanto ela ainda estava confinada na casa. Paula comentou sobre as falas de Key sobre seu corpo, e de Larissa sobre a personalidade.

"A Key falou coisas absurdas de mim e do meu corpo. A Larissa, da minha pessoa e da minha personalidade. A Marília, enquanto eu estava aqui dentro, ela estava lá fora, a Marília não me deixou em paz", disse.