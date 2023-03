BBB 23: Fred Nicácio chora com cenas de intolerância religiosa de brothers

O eliminado da semana foi Fred Nicácio, que saiu nesta terça-feira (28) do BBB 23 depois de receber 62,94% dos votos. Durante conversa com o Bate-Papo BBB, o médico descobriu que foi vítima de intolerância religiosa por parte de Cristian, Gustavo e Key Alves.

"Fredão", como era conhecido no reality show pelos colegas de confinamento, assistiu vídeos do trio comentando sobre o candomblé e a forma como o médico fazia as orações dentro da casa.

A apresentadora Vivian Amorim questionou se o médico entendeu o recado que Tadeu Schmidt tinha dado quando ocorreu a situação. Na época, o jornalista alertou para o preconceito contra religiões no reality show. Fredão compreendeu, agora, que a mensagem era para a intolerância que sofreu.

"Eu jamais poderia imaginar que tudo isso estava acontecendo por trás desse cenário. É muito sério você relacionar religiões de matrizes africanas a algo ruim. É muito triste você ter que ouvir pessoas ouvindo isso. Sabe o que é mais louco? São três pessoas brancas falando sobre isso. É racismo religioso associado a intolerância religiosa", disse o ex-brother.