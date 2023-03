BBB 23: Fred Nicácio é eliminado com 62,94% dos votos

O médico Fred Nicácio foi o sétimo eliminado do Big Brother Brasil 23 na noite desta terça-feira (28).Ele disputava lugar na casa com Cara de Sapato, que recebeu 36,23%, e Cezar, 0,83%.

Tadeu Schmidt conversou com os emparedados e acompanhou os palpites dos brothers sobre o eliminado da vez. Em seguida, o apresentador fez seu discurso de eliminação já liberando Cezar Black.

"Só veio o bonito abraço duas horas atrás. Vocês não vão resolver esse debate nessa casa porque um dos dois sai hoje. Pode relaxar, Cezar. Hoje, é Sapato x Fred... É um duelo de personagens riquíssimos", disse.

Antes de anunciar o eliminado, Tadeu mandou um recado para o lutador. "Sapato, vou falar claramente com você: supera, relaxa. Você tem a mania de se culpar pelas coisas. No MMA, é lindo falar com o adversário. No BBB, não dá para falar a cada golpe".

Após revelar que Fred Nicácio é o eliminado da vez, a emoção toma conta da casa e os brothers choram. "Fiquem bem, está tudo bem", repete Fred.

Bruna Griphao se despede do ex-rival e diz: "Tudo fica no jogo. A gente vai se ver muito lá fora". MC Guimê também fez questão de falar palavras bonitas para o brother.