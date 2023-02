BBB 23: Gabriel descobre que Anitta expôs a verdade sobre possível relação

Gabriel Tavares foi o segundo eliminado do BBB 23, com 53,30% dos votos. Após sua saída, o ex-brother foi conversar no programa Bate-Papo BBB e acabou tendo acesso a tudo o que aconteceu dentro do programa, como também o que rolou fora da casa.

Um dos assuntos que mais rendeu foi a possível relação que ele teve com a cantora Anitta. Quando ainda estava na Casa de Vidro, o público descobriu que ele tinha ficado com a artista.

No entanto, a própria cantora comentou que nunca teve essa intimidade com o modelo, e sim, com Bruna Griphao fora da casa. Gabriel, então, se defendeu afirmando que não comentou nada sobre o assunto na casa. “Em nenhum momento eu cheguei falando, foi um negócio comentado ali na Casa de Vidro. Não foi me vangloriando“, disse.