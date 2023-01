BBB 23: Gil do Vigor se revolta com Nicácio após ser chamado de 'bicha caricata'

O confinado do BBB 23, Fred Nicácio, estava conversando com os colegas de confinamento após a Prova do Líder, que ocorreu na noite desta quinta-feira (19), quando fez um comentário que alvoroçou as redes sociais.

Tudo começou quando Cezar, o baiano do grupo Pipoca, comentou que Bruno não tinha chances de ser eliminado por agora porque ele é uma pessoa extrovertida, brincalhona e que o apresentador Tadeu Schmidt sempre o chama para falar no programa ao vivo.

Fred, então, concordou com o enfermeiro e ainda relembrou que Bruno tem todas as características de Gil do Vigor, sendo uma "bicha caricata", que o público gosta de acompanhar por ser uma pessoa que demonstra sempre alegria ou feminilidade.

No entanto, o próprio Gil do Vigor não gostou nada de ser chamado dessa forma e reclamou no Twitter. "Me resumir a uma bicha caricata meu fur*co", escreveu. Em seguida, ele desabafou nos stories do Instagram.