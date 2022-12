BBB 23: Globo bate o martelo e autoriza plateia no programa

O BBB 23 está chegando e após duas temporadas sem plateia devido a covid-19, a Globo bateu o martelo e a nova edição vai retornar com o público ao vivo durante as eliminações às terças.

Segundo informações do site Notícias da TV, a produção do programa já está procurando caravanas para ocupar uma parte da plateia. A emissora tinha pensado em não retornar com o público, mas com a tradição de anos, voltaram atrás.

Essa será a primeira vez que Tadeu Schmidt vai comandar o reality com auditório no BBB. Vale lembrar que o programa começa no dia 16 de janeiro e está previsto para acabar no dia 25 de abril, em uma terça-feira.

Antes disso, haverá uma casa de vidro em um dos shopping do Rio de Janeiro, com pessoas desconhecidas e que estarão disputando uma vaga para entrar para o reality show.

Até o momento, alguns nomes foram cotados para entrar no programa da emissora carioca, como Joelma, Murilo Hoff, Wanessa Camargo, Vitão, Lexa, Paula Fernandes, Lucas Lucco, Lívia Andrade e Vanessa Lopes.