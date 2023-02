'BBB 23': Guimê atende Big Fone e conquista o Poder Supremo

No início da noite desta quinta-feira, 23, o Big Fone tocou, Guimê atendeu e conquistou o Poder Supremo, que consiste em alterar a configuração do paredão. A formação da berlinda está marcada para a noite desta quinta-feira, 23.

A dinâmica do jogo nesta "Semana Turbo" vai agitar a casa. Ainda nesta quinta, haverá prova do líder e, também, um paredão relâmpago será formado. Um participante deixará o Big Brother Brasil 23 no domingo, 26.

Entenda a dinâmica

O Big Fone desta quinta deu a Guimê o poder para tirar uma pessoa da berlinda, ou até mesmo se salvar (caso esteja emparedado), mesmo em caso de indicação do líder.

Os participantes também vão disputar a prova do líder, que será mais rápida, já que há formação de paredão. No entanto, Gustavo, Key Alves e Gabriel Santana não participam porque tiraram uma consequência na última dinâmica.

Já a formação do paredão relâmpago vai começar após a prova do líder, que indicará uma pessoa para a berlinda. O indicado terá direito a um contragolpe. A casa vota e o mais votado seguirá para o paredão. Com o Poder Supremo, Guimê pode alterar a configuração do paredão.