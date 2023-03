BBB 23: Importunação sexual sofria por Dania é repercutida na imprensa mexicana

A importunação sexual que Dania Mendez, mexicana que está realizando intercâmbio no BBB 23, sofreu com dois colegas de confinamento, MC Guimê e Sapato, foi repercutida de forma negativa na imprensa do México e dos Estados Unidos.

O site Trenddetail frisou que um homem nordestino imobilizou a colega de reality show para tentar beijá-la a força. "Em uma das situações, o homem da Paraíba aparece imobilizando sua colega para forçá-la e lhe dar um beijo, depois da festa do líder que aconteceu nesta quarta", escreveu.

O outro site, Mundo Reality, do México, comentou que Dania e Sapato estavam bem próximos, mas o lutador resolveu forçar um beijo desnecessário durante a conversa.

O portal El Nuevo Dia apoiou Dania no caso de importunação sexual e ainda detonou o comportamento de Sapato, que queria beijar a mexicana a qualquer custo, sem permissão da mulher. "As imagens do pay-per-view mostram o momento em que o esportista tenta, por várias vezes, beijar a mexicana, enquanto Mendez diz 'não', 'chega', 'chega, louco'. Finalmente, o participante do 'Big Brother Brasil' a cobriu com um edredom e a beijou", escreveu.

Na tarde desta quinta-feira (16), diversos internautas pediram a expulsão de MC Guimê e Sapato do programa. A esposa do cantor, Lexa, decidiu não apoiá-lo mais no reality show e contou que não estava bem psicologicamente após vê-lo assediando Dania Mendez.