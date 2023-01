'BBB 23': Internautas encontram posts racistas de sister

O Big Brother Brasil mal começou, mas possíveis novos participantes já sofreram críticas por condutas nas redes sociais. Nesta terça-feira (10), usuários da internet passaram a investigar publicações antigas de cada um para descobrir melhor o perfil dos novos brothers anunciados na Casa de Vidro.



Poucas horas após ser conhecida pelo público, o nome de Giovanna Leão já estava entre os assuntos mais comentados do Twitter. Em publicações feitas em meados de 2016, a sister usa os termos "nego" e "macaca", ofensas racistas, para desabafar sobre uma situação envolvendo um jogo, já que é gamer.

#BBB23#CasaDeVidro

Giovanna explica sobre os tweets racistas.

Diz que foi tirado fora do contexto.

Mas que não liga para cancelamento.pic.twitter.com/KrvHYxwBRl — ???????? ✍️ (@Eu_simplesment) January 10, 2023

Não demorou para que a informação já chegasse aos brothers, que podem interagir com o público em um shopping da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vídeos com o público possivelmente revelando os tuítes para os participantes viralizaram nas redes.Em um dos registros, uma das pessoas presentes no shopping alerta Giovanna. "Estão falando que você é racista", diz. Ela então faz um gesto de "nojo".A participante se pronunciou sobre o caso logo em seguida. Segundo a empresária, os tuítes foram tirados de contexto, já que ela mesma havia sido chamada de "macaca". "Eu não ligo para cancelamento, ainda mais com uma coisa fora de contexto", disse.