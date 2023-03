BBB 23: Key Alves conversa pela primeira vez com Gustavo fora da casa

Os fãs do casal Guskey já estão ansiosos para saber se os ex-confinados do BBB 23 vão continuar com o romance fora da casa mais vigiada do Brasil. Na noite desta quarta-feira (8), Key Alves fez uma videochamada com Gustavo, acendendo a imaginação dos seguidores.

A equipe da atleta compartilhou nas redes sociais a interação entre os dois pelo celular. Pelas imagens, é possível ver que Key Alves conversava algo importante com o "namorado" e mostraram que estão, supostamente, bem juntos.

(Foto: Reprodução / Instagram)

O cowboy e a jogadora de vôlei viveram uma grande maratona dentro reality show desde o início, quando entraram grudados. O casal não desgrudou até a saída de Gustavo.

Na madrugada da última quarta-feira (8), Key Alves esteve no Bate Papo BBB e conversou sobre a intolerância religiosa que fez contra Fred Nicácio. A jogadora lamentou a situação: "A gente foi muito infeliz ali, eu senti isso logo depois. São papos que não tem que existir dentro de um Big Brother. A gente fala, mas na hora eu já me toquei de tudo. É errar, cara. Quero muito aprender com isso, quero muito aprender sobre isso, quero mais informações", disse.