BBB 23: Key Alves é eliminada com 56,76% dos votos

Após o movimentado Jogo da Discórdia, que despertou diversos conflitos na casa, Key Alves acabou sendo a oitava eliminada no Big Brother Brasil 23 nesta terça-feira, 7. A atleta recebeu 56,76% dos votos. Ela disputava a permanência no reality show da Globo com Sarah Aline, que recebeu 41,92% dos votos, e Domitila, que teve 1,32%.

Durante seu discurso, o apresentador Tadeu Schmidt destacou os grupos que se formaram na casa e a projeção da maldade em si nos outros. “Você provavelmente, sinceramente, não faz ideia do que fez de errado” finalizou, anunciando a jogadora de vôlei como a eliminada da noite.

Para além de falar das características da jogadora, Tadeu salientou que as questões que levaram a saída de Key serviriam para outros jogadores. “Projetar no outro aquilo que em mim é indesejável é um mecanismo de defesa que atenuaria a dor da imperfeição já que seria insuportável reconhecer as nossas piores parcelas, e de novo, isso vale para todos nós”, disse.

Destacando o fato de três aliadas estarem no paredão juntas, o apresentador falou para Domitila: “A menina da favela que foi para o Miss Alemanha vai ter medo de ser emparedada domingo sim, domingo não? Que venha mais um paredão”.

Schmidt continuou descrevendo a situação de Sarah: “A menina que fez tantas concessões para priorizar pessoas vai ter medo de sair da posição discreta que ocupava dentro da casa para entrar no olho do furacão? Me chama que vou. Todas assumiram seus riscos”, destacou ao dizer que não existe certo ou errado, apesar de essa ser a crença dos grupos que se formaram na casa.

“Seja como for, temos um Paredão mais uma vez exclusivamente de um grupo. Talvez, estar ao lado das aliadas seja a pior parte para as emparedadas. As três lutaram desde cedo pela vida. Todas assumiram seus riscos, suas atitudes as colocaram a um passo da eliminação. Qual das três estava certa ou errada?”.

Além de viver um afair com Gustavo, que também já saiu da casa, Key protagonizou conflitos no programa com Bruna, Larissa, Mc Guimê e mais. No início do BBB 23, a atleta reclamava do comportamento da atriz e, no transcorrer do seu relacionamento com o cowboy, sentia ciúmes de Larissa.

Mas a sua maior desavença na casa foi com o cantor, que era o seu alvo. Após o último Jogo da Discórdia, em que foi apontada como fraca por Guimê, a jogadora chegou a chorar e previu sua saída:

“Eu sinto dentro de mim que eu vou sair. A Sarah não merece passar por isso, ela é a vítima nessa situação. E de nós duas, a mais forte para aguentar até o final com ela é você”, disse para Domitila.

“O lugar onde você dorme, vale mais do que o afeto que você sente?”, perguntou Tadeu durante sua fala, salientando que os grupos formados no início do jogo não podem prender os jogadores. Para o apresentador, os participantes fizeram uma guerra entre bem e mal, e formaram alianças que não fazem mais sentido com as próprias necessidades dos jogadores.

Dizendo estar feliz por voltar a encontrar as pessoas que ama, como o cowboy, Key Alves abraçou aliados e inimigos de jogo, e se despediu. “Como lá fora, em um jogo de vôlei, quando acaba o jogo, os adversários até marcam de tomar uma cerveja. Espero que, quando eu sair daqui, não pensem nada de mim. Porque aqui a gente é obrigado a ter atitudes dessa forma. Se apeguem mais no outro e curtam esse momento. Porque o Big Brother é um sonho para o Brasil”, disse.