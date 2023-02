BBB 23: Key Alves revela desconforto em dividir chuveiro com Sapato

No BBB 23, em conversa com Gustavo, Key Alves contou sobre o desconforto que sentiu quando Cara de Sapato invadiu o chuveiro junto com ela.

"Eu estava esperando pra tomar banho, aí o Sapato perguntou: 'Quem é o próximo?'. Aí eu falei: 'Sou eu'. Ele falou: 'Então eu vou com você'", conta a atleta. Em seguida, Key Alves diz que ficou desconfortável. "Ai eu entrei e ele veio entrar comigo. Eu me senti desconfortável real", completa.

Antes de conversarem, Key Alves e Gustavo estavam no banho enquanto Fred e o lutador cantavam e dançavam na frente do espelho. A atleta esperou a dupla sair para fazer o comentário com o empresário.