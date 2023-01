BBB 23: Key Alves revela que estava com Rodrigo Mussi antes do acidente dele

Na madrugada desta quarta-feira (18), a jogadora de vôlei Key Alves conversava com os colegas de confinamento, quando revelou que estava com o ex-BBB Rodrigo Mussi antes do acidente do gerente comercial.

No dia 31 de março do ano passado, Rodrigo estava no estádio do Morumbi, em São Paulo, assistindo ao jogo do time do coração, quando resolveu ir embora. No meio do caminho, o motorista por aplicativo acabou sofrendo um acidente e deixando o ex-BBB em coma por alguns dias no hospital.

A participante da edição atual revelou que o brother ainda a deixou em casa antes de sofrer o acidente. "Ele saiu do Morumbi e me deixou na minha casa. A gente se conheceu, ficou e tal. Ele foi embora depois, com um motorista de aplicativo. O cara dormiu e bateu", revelou.

No dia seguinte, Key acreditou que Rodrigo não queria mais conversar com ela, mas descobriu que o ficante tinha sofrido um acidente de carro após deixá-la em casa.

"Acordei no outro dia e não tinha nenhuma mensagem dele dizendo que chegou em casa. Eu pedi para ele avisar. Pensei que ele não queria mais falar comigo. Foi minha irmã que me contou o que aconteceu", disse.

Rodrigo ficou internado em uma UTI por vários meses após o diagnóstico de traumatismo craniano. Apesar de toda a situação, o ex-BBB passa bem e voltou a trabalhar como influenciador.