BBB 23: Key Alves revela que fez sexo com Gustavo e entrega posição

Em entrevista concedida logo após a eliminação, a ex-BBB Key Alves confirmou que fez sexo com Gustavo no Quarto do Líder do Big Brother Brasil. As apresentadoras do Bate-Papo BBB, no Globoplay, mostraram as cenas no edredom, deixando a jogadora de vôlei sem jeito.

"Pode mudar já", brincou.

Patrícia, uma das apresentadoras, quis tirar a dúvida: "Como é que foi... Por que não teve movimento, foi tão minimalista". "A gente quer saber o que rolou", completou Vivian, outra comandante da atração.

"Então... foi de lado! Meu pai deve ter ficado louco", entregou Key.

"Ela descreveu até a posição! Gosto de gente assim", comemorou Patrícia.

Vale lembrar que quando Gustavo negou ter feito sexo com Key no BBB na entrevista após sua eliminação.