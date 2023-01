BBB 23: MC Guimê e Aline Wirley já disputaram prêmio ao lado de Ivete Sangalo

Se o público achou que Aline Wirley e MC Guimê vão disputar o primeiro lugar pela primeira vez, erraram. Os dois cantores já fizeram parte de um reality show da Globo em 2022 e vão se reencontrar no BBB 23 no próximo dia 16 de janeiro.

Os artistas fizeram parte da segunda temporada do The Masked Singer Brasil, apresentado pela cantora baiana Ivete Sangalo. Os dois estavam em busca do prêmio de R$ 250 mil para aquele que não fosse descoberto pelos jurados do programa.

Na ocasião, a ex-Rouge estava com a fantasia de caranguejo, enquanto Lexa, esposa de MC Guimê e o próprio funkeiro apareceram no palco durante vários domingos como Lampião e Maria Bonita.

Guimê e a esposa chegaram à semifinal, enganando boa parte do público e dos jurados. "Quando chegou o nome dos personagens, já foi uma emoção e tanta. Meu avô é nordestino. E quando fomos desvendando os desafios, eu fiquei apreensivo. A primeira música em inglês que eu cantei foi aqui no ‘The Masked Singer Brasil'", disse na época.