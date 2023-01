BBB 23: Pais de Amanda descobrem que filha está no reality em anúncio na Globo

O BBB 23 vai começar apenas na próxima segunda-feira (16), mas os participantes que vão estrear o programa foram anunciados durante a programação da Globo desta quinta-feira (12) entre os intervalos dos programas.

Entre um intervalo e outro, a médica Amanda Meirelles apareceu na Globo para mostrar que é integrante do grupo Pipoca do reality show. No entanto, a família da profissional de saúde descobriu tudo apenas durante a revelação na emissora da família Marinho.

No vídeo publicado pelo irmão da médica, os pais ficaram chocados com a informação, principalmente o pai da sister. Já a mãe mostrou que ficou indignada com a situação: "A Amanda tá lá? A Amanda tá no BBB? Por isso ela não tá falando com nós? Não, eu não quero nem ver. (...) Agora vai ficar sem falar com nós um bom tempo. Parabéns para ela".

Amanda deixou um vídeo gravado com antecedência para os pais assim que aparecesse na Globo informando que fez tudo isso para que a notícia da entrada dela não fosse vazada.