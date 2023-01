BBB 23: Participante do camarote, Fred é influencer e tem filho com Boca Rosa

Teremos um boleiro no BBB 23. Fred é jornalista, youtuber e influencer, mas queria mesmo era ser jogador de futebol. Agora, ele adicionará "participante do Big Brother Brasil" em seu currículo.

“Ser convocado para o BBB 23 é incrível. Sinal de que meu trabalho está sendo conhecido e reconhecido por muita gente”, diz o influencer.

Fred é paulista, tem 33 anos e sempre sonhou em ser um dos moradores da casa mais vigiada do Brasil.

“Lá atrás me inscrevi como pipoca e agora estou me realizando. Mas já penso em ir para uma final, sonho em ganhar o prêmio e em ter a aceitação do público", conta.

Vivendo um momento de auge na carreira, com o canal em que trabalha em plena expansão (o Desimpedidos tem mais de 15 milhões de seguidores nas redes), Fred sabe que tem no BBB um grande desafio, mas que por ser competitivo vai encarar de peito aberto.

“Esse é o maior desafio minha vida. É um ato de coragem. As coisas estão indo bem, mas a exposição no programa será tremenda e quero aproveitar ela ao meu favor. Tenho sede de mais. O programa movimenta o Brasil inteiro e eu quero conquistar o coração das pessoas”, explica.

O paulista teve uma consultoria com Bianca Andrade, do BBB 20, com quem Fred tem um filho, o pequeno Cris, de 1 ano e meio, para pegar dicas do reality. O jornalista conta, inclusive, que após assistir Bianca no BBB sua vida mudou.

“Já tinha me relacionado com ela antes do BBB 20. Assisti ao programa e tive uma surpresa muito positiva, sei que ela agiu com princípios e com o coração. Isso acabou nos reaproximando, nos apaixonamos, casamos e tivemos o Cris. Deu tudo certo. O programa já me rendeu ótimos frutos”, explica.

Fred contou primeiro para a ex-mulher que entraria no programa e teve total apoio da ex-sister. Segundo ele, Bianca se assustou, mas depois disse que foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida dela. O jornalista explica que ambos conversaram sobre o período em que Fred ficará afastado do filho.

“Ela me disse que eu podia ficar muito tranquilo que ele será muito bem cuidado, pois felizmente não falta gente para ficar com o Cris. Temos uma estrutura muito grande, com nossa rede de apoio com avós, tios, padrinhos e madrinhas. O conselho que ela me deu é que eu viva essa experiência e que seja a melhor coisa da minha vida também”, relata.