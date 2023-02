BBB 23: Participantes são acusados de intolerância religiosa

O termo "intolerância" ganhou destaque no Twitter nesta segunda-feira, 20, após uma conversa entre Key Alves, Gustavo e Cristian no Big Brother Brasil 23. Na área externa da casa, o trio declarou "medo" de Fred Nicácio devido à sua religião.

Segundo eles, o participante "tava parado fazendo os negócios dele" durante a noite, o que os incomodou. "Vocês acordaram com o Fred? Vocês não viram? (...) Eu acordei e ele estava parado em frente à cama de vocês", disse Cristian.

Demonstrando preocupação, o casal questionou o que o médico estava fazendo. "Eu não sei. Eu estou c... de medo", respondeu o emparedado da semana, que, assim como Gustavo, disse ter rezado após presenciar a cena.

Key ameaçou desistir do programa: "Eu falei pra você, não estou louca. Mano, eu vou apertar o botão. Eu não fico aqui se essa p. . estiver acontecendo".

No Twitter, a equipe do médico compartilhou a fala do trio e repudiou a atitude, garantindo processo contra os participantes. "Intolerância religiosa é crime! A equipe jurídica do Dr Fred Nicácio já está com posse das imagens e tomará as medidas jurídicas cabíveis. Vale lembrar que não é a primeira vez que a religião do Fred é pauta como algo negativo", publicou.

Internautas também criticam o comportamento de Key, Gustavo e Cristian. Inclusive, pedem pela saída do empresário no paredão desta semana.