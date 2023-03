BBB 23: Paulo Vieira chama briga de brothers de 'A Fazenda'

A briga no BBB 23 entre Ricardo e Sarah contra Fred deu o que falar nas redes sociais, principalmente porque a edição não tem tanta discussão entre os confinados.

O apresentador Paulo Vieira, que assistia ao programa ao vivo e, em seguida, pelo canal fechado, comentou que a briga estava parecida com o programa A Fazenda, da Record TV.

"Virou Fazenda, que maravilha", disse. O comediante fez a piada fazendo referência aos diversos barracos que são realizados no reality show da concorrência. A Fazenda faz a votação para a roça de forma aberta, com os participantes indicando o colega ao vivo e tendo brigas no horário do programa.

Na noite desta segunda-feira (6), a briga entre Fred e Ricardo deu o que falar na web. Muitos ficaram do lado do nordestino e detonaram o comportamento do ex-marido de Bianca Andrade devido às falas desconexas sobre os colegas.