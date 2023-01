BBB 23: Primeira prova do programa acumula memes nas redes sociais

A primeira prova do BBB 23 acabou na manhã desta terça-feira (17) com Fred e Ricardo vencendo o jogo. Entretanto, nas redes sociais, o público que ficou a noite toda assistindo o game, já conseguiu pegar alguns trechos da prova e circular memes.

A atriz Bruna Griphao, que disputou ao lado de Larissa a prova, foi alvo das brincadeiras dos internautas. Em um determinado momento, o sorriso da global foi comparado com a personagem principal do filme "Fuga das Galinhas", lançado em 2000.

Além dela, outro confinado também virou meme. Esse foi o caso de MC Guimê com sua parceira Tina. Os dois foram os primeiros a serem eliminados, logo no começo do jogo, e não vão poder disputar a Prova do Líder na próxima quinta-feira (19).

Até o sofá que fez parte do jogo não fugiu dos memes. O móvel foi usado para que a dupla mais rápida conseguisse sentar por alguns minutos, mas acabou ficando completamente imundo e virou um dos comentários dos internautas. Vale lembrar que os participantes estavam sendo banhados com água, tinta, confetti durante a prova.