BBB 23: Prova de imunidade e eliminação marcam primeira noite do reality

Finalmente o BBB 23 começou, mas já iniciou com prova surpresa para os confinados e eliminação dos participantes. A prova foi realizada com rodadas de eliminação para que não fosse de longa duração, mas Boninho, diretor do programa, decidiu mudar tudo e deixá-los a madrugada toda.

"Começou e agora a gente não vai fazer mais nenhuma rodada eliminatória. Deixar os bichinhos ali tomando esse susto, o jogo vai terminar, e lógico, se alguém resistir até o final do programa amanhã ao vivo, a gente aí queima todo mundo", disse o marido de Ana Furtado no Instagram na madrugada desta terça-feira (17).

Nas regras, explicada pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite desta segunda-feira (16), as duas primeiras duplas a serem eliminadas não iriam participar da Prova do Líder, que será realizada na próxima quinta-feira (19), além da imunidade que a dupla vencedora vai ganhar junto com R$ 10 mil e 10 anos de Globoplay.

Até o momento, há três duplas que ainda estão resistindo ao jogo, são elas: Sarah Aline e Gabriel Santana; Ricardo Camargo e Fred; e Larissa Santos e Bruna Griphao. Já os eliminados que não vão participar da Prova do Líder são Tina e MC Guimê, e Marvvila e Cristian Vanelli.