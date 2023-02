BBB 23: Prova do Líder e discussão interna marcam a noite do reality

Com muita sorte ou apenas observador, Gustavo garantiu mais alguns dias no VIP do BBB 23 ao ganhar a Prova do Líder na noite desta quinta-feira (9). Vale lembrar que o Cowboy está no paredão após atender o Big Fone.

Três pessoas foram vetadas, Ricardo, Cara de Sapato e MC Guimê. Na disputa, apenas o grupo 2 conseguiu se classificar para a final, com Cezar, Cristian, Gustavo e Key Alves.

No jogo, eles precisavam jogar a bola com uma catapulta no alvo com pontuações que iam de 10 a 30. Cada um tinha direito a cinco arremessos e quem fizesse mais pontos, se tornaria o Líder. Gustavo acumulou 80 pontos, virando o "chefão" da semana.

Após a prova, Cezar Black, o baiano do BBB 23, comentou que estava insatisfeito por não ter sido colocado para o VIP, já que estavam no mesmo grupo.

"Eu tenho direito de estar chateado, porque foram duas etapas, passamos da primeira etapa jogando nós quatro. Pra mim seria nós quatro, Sarah e Domitila", disse.

Gustavo, no entanto, tentou se defender alegando que o programa deu poucas pulseiras para escolher quem iria para o VIP.