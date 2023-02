BBB 23: Público pede expulsão de Larissa após tapa em Fred; vídeo

Após a desistência de Bruno Gaga, o Big Brother Brasil 23 pode ter outro participante deixando a casa mais cedo. O público está pedindo a expulsão de Larissa por um episódio ocorrido na madrugada deste domingo (19), depois do show comandado por Dilsinho. A sister deu um tapa na cara de Fred.

O momento aconteceu ao fim da festa, quando vários brothers comandaram mais um "after dos cria". Dentro da casa, Fred pegou um creme corporal no banheiro e jogou em Gabriel Santana. Depois, partiu para Larissa, que estava deitada no chão. Ela não gostou e se irritou com o jornalista, indo em sua direção. A sister reclamou e deu um tapa no rosto dele.

O assunto é um dos mais comentados no Twitter. Na rede social, o público também está compartilhando outro vídeo em que ela aparece dando um tapa nas costas de Fred, após ele jogar o mesmo creme em Marvvila. Usuários da rede acusam Larissa de agressão e pedem a expulsão da participante.