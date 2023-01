BBB 23: Quatro eliminados na prova de imunidade não farão a do líder

A 23ª edição do Big Brother Brasil, da TV Globo, começou nesta segunda-feira (16). Nesta primeira semana, os participantes farão todas as provas em dupla. Foi o públivo que escolheu as duplas em votação. Eles permanecerão juntos e terão que fazer absolutamente tudo acompanhados.

A noite de estreia do programa foi marcada por uma Prova de Imunidade. As duas primeiras duplas eliminadas não participarão da Prova do Líder na quinta-feira (19). Tina e MC Guimê foram os primeiros eliminados depois de queimar a largada na prova. Cristian e Marvvila foram eliminados logo depois.

Além da imunidade, a dupla que vencer a prova vai ganhar R$ 10 mil reais e 10 anos de Globoplay.

Quarto Secreto

O apresentador Tadeu Schmidt explicou que o Paredão vai ser em duas etapas. Na primeira etapa, uma dupla será eliminada da casa, mas não irá embora imediatamente. A dupla vai para o Quarto Secreto, onde começa a segunda etapa. Lá, será aberta uma nova votação e um membro da dupla será definitivamente eliminada do BBB23. A outra pessoa da dupla volta para a casa.

Veja abaixo as duplas:

- Gabriel e Paula;

- Amanda e Cara de Sapato;

- Bruno e Aline;

- Cezar e Domitila;

- Cristian e Marvvila;

- Gustavo e Key Alves;

- Larissa e Bruna Griphao;

- Marília e Fred Nicácio;

- Ricardo e Fred;

- Sarah Aline e Gabriel Santana;

- Tina e MC Guimê.