BBB 23: Quem é Domitila Barros, que vai estar no 'camarote'

Anunciada na tarde desta quinta-feira (12) como participante do BBB 23, Domitila Barros é de Recife, tem 38 anos, é modelo, atriz e empreendedora e foi a primeira imigrante e mulher negra a ser eleita Miss Alemanha, em 2022.

Na adolescência, ela deu aulas de alfabetização na ONG criada por seus pais, que atendia crianças e adolescentes em situação de risco. Aos 15 anos, foi reconhecida pela Unesco com o prêmio Sonhadores do Milênio. Formou-se em Serviço Social e, em 2006, conseguiu uma bolsa para fazer mestrado na Alemanha - defendeu a tese em quatro idiomas. Na mesma época, começou a trabalhar como atriz e modelo no exterior.

Domitila se considera focada e diz que tem dificuldade em perder. “Se perguntar aos meus amigos e familiares, vão dizer que eu sou louca, que eu sou atacada e que eu sou muito rápida”, se descreve. Ela acrescenta ainda que é uma mulher honesta, pé no chão e guerreira. “Tudo que consegui na minha vida foi pela educação e pela autenticidade”.

No BBB, quer ganhar a prova do líder para ter a própria festa, e sonha em mudar a vida da família com o prêmio. "Eu acho que isso vai inspirar muitas outras mulheres que vão assistir ao programa, porque nós, mulheres empoderadas, vamos provar que com autenticidade, muita luta e força de vontade a gente alcança os objetivos”.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.