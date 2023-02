BBB 23 registra pior audiência da história do Big Brother Brasil

A vigésima terceira edição do Big Brother Brasil tem sido decepcionante. O baixo interesse pelo reality se reflete na audiência, a pior da história do BBB na TV Globo. Segundo dados do PNT, divulgados pela coluna Zapping, até o 23º episódio, a tração acumulava média de 18,4 no Brasil.

O recorde pertencia, até esse momento, ao BBB 19, que teve média nacional de 20,8 até o episódio 23.

O lado positivo para a TV Globo é que a queda é apenas na televisão. Hoje, parte do público acompanha a atração na Globoplay, streaming da emissora carioca.

No share, participação da TV Globo entre as televisões ligadas, o número é de 38,6%, contra 36,6% de 19.

A temporada de maior audiência ainda é a 5ª, vencida por Jean Wyllys, onde se revelou também Grazi Massafera. Seu saldo foi de 46,2 pontos, com quase 70% dos televisores ligados sintonizados na Globo.