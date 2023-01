BBB 23 terá maior prêmio (não divulgado) na história do reality

Não adianta nem tentar ficar de fora do bonde BBB 23. A partir desta segunda-feira (16) e pelos próximos três meses o reality mais popular do país vai ser assunto em todas as plataformas, a partir da boa e velha televisão. A segunda temporada apresentada por Tadeu Schmidt chega cheia de novidades e já começou, na semana passada, com a Casa de Vidro em um shopping carioca, de onde saíram os dois primeiros participantes:

Eles se juntam aos outros vintes – 10 pessoas que se candidataram à vaga, a p Pipoca, e 10 convidados para o camarote, pessoas que, segundo a emissora, “se destacaram em suas áreas”.

Uma das novidades que deve mexer com os ânimos do grupo é o prêmio, que ainda não foi revelado, e será o maior da história do BBB. O valor pode aumentar durante a temporada, e todos devem colaborar para que o prêmio seja o maior possível. Outra novidade que vai atiçar os confinados é o Poder Coringa, uma espécie de “card do poder”, dá vantagem a um jogador toda semana. Funcionará como um leilão, dentro do confessionário, e a moeda será as estalecas. Quer der mais, leva o privilégio.

Já o líder da semana, que mantém os privilégios de sempre, como imunidade, aposento exclusivo e festa, ganha o poder de acessar, de maneira limitada e pré-determinada, comandos que possibilitam uma visão privilegiada do jogo. Dentre eles, assistir ao que acontece no restante da casa com áudio e descobrir o total de votos que recebeu.



“Tudo isso vem cercado de dinâmicas que criamos para esquentar o game, surpreender os jogadores e divertir o público. A primeira semana do jogo vai ser agitada e com novidades que dependem da participação dos fãs. A galera de casa vai ter um papel determinante do início ao fim do BBB 23”, adianta o Rodrigo Dourado, diretor artístico do BBB.





“Eu estou muito animado com o fato de as estalecas possibilitarem aos participantes comprar um poder no jogo – acho que vai ser muito interessante. E também com o ineditismo de o prêmio ir mudando durante a temporada. Isso é uma grande novidade, nunca teve, e vai ser muito lega! Vai mexer mais ainda com os participantes”, afirma Tadeu Scmidth.







Os quadros CAT BBB e Big Terapia, já consagrados com o público, retornam na 23ª temporada, apresentados por Dani Calabresa e Paulo Vieira e, respectivamente. O time de humor ganha reforço com a ilustradora Rafaella Tuma, que semanalmente produzirá um vídeo inédito.



São 60 câmeras transmitindo o dia a dia dos brothers e sisters durante toda a temporada de confinamento. Mas, para quem não perde nada do ‘Big Brother Brasil’, a maratona pode ir muito além. Globoplay, Multishow, gshow, globo.com e g1 fazem parte do ecossistema da #Rede BBB, disponibilizando, repercutindo ou divulgando o reality.



Além da exibição diária na TV Globo, o BBB 23 pode ser visto 24 horas por dia no Globoplay, que conta com 11 câmeras ao vivo, um mosaico com sinais simultâneos, dispõe do programa na íntegra, edições do ‘Click BBB’ e o ‘Bate-papo BBB’. Todos os dias, após a transmissão na TV Globo, o Multishow exibe uma hora de conteúdo ao vivo da casa, flashes ao longo do dia e o BBB – A Eliminação, exibido às quartas, às 20h. No gshow, além de votar e decidir quem sai do jogo, o público pode acompanhar conteúdos exclusivos, como o ‘Bate-Papo BBB’, o podcast BBB Tá On, a Live do Líder e resumos do que de melhor acontece na casa.