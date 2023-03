BBB 23 terá repescagem e dois eliminados vão voltar ao programa

O BBB 23 terá repescagem e dois participantes que já foram eliminados vão voltar para o programa. A novidade foi anunciada por Tadeu Schmidt nesse domingo (19).

"Hoje eu trago uma novidade para vocês: vai ter reencontro aqui no Big Brother Brasil. Na próxima quinta-feira, dois ex-participantes desta temporada vão voltar para a nossa Casa. Quem vai decidir quem retorna ao jogo são vocês", avisou Tadeu.

O eliminado do próximo paredão sai na terça-feira (21) e vai se juntar com os outros eliminados na Casa do Reencontro. Vão participar da dinâmica Larissa, Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel e Marília. Eles já estão confinados.

A dupla escolhida pelo público voltará sem imunidade e, nesta semana, não participará nem da Prova do Líder e nem da Prova do Anjo, que será autoimune.